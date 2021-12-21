Опубликованы выходные и праздничные дни на новогодние праздники. Минтруда России представило производственный календарь.
В новом году будет шесть праздничных периодов:
- с 1 по 9 января;
- с 6 по 8 марта;
- с 30 апреля по 3 мая;
- с 7 по 10 мая;
- с 11 по 13 июня;
- с 4 по 6 ноября.
С учетом этой информации и стоит планировать свой досуг.
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