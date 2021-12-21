Опубликованы выходные и праздничные дни на новогодние праздники. Минтруда России представило производственный календарь.

В новом году будет шесть праздничных периодов:

- с 1 по 9 января;

- с 6 по 8 марта;

- с 30 апреля по 3 мая;

- с 7 по 10 мая;

- с 11 по 13 июня;

- с 4 по 6 ноября.

С учетом этой информации и стоит планировать свой досуг.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.