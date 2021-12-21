Сегодня, 21 декабря, в Энгельсе от пожара спасали 23 жителей пятиэтажки, об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Возгорание зафиксировали около полуночи в Восточном переулке. Пожар начался в подвале пятиэтажного дома. Площадь очага составила три квадратных метра. Из дома пришлось вывести 23 человека, в том числе четырех детей.

На тушение выезжали три пожарных расчета.

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