В Саратовской области на 9,6 миллиарда хотят сократить дефицит бюджета. Сегодня, 21 декабря, об этом заявили в комитете по бюджету, налогам, промышленности и собственности, который заседает в областной думе.

После внесения изменений доходы бюджета составят 144,5 миллиарда рублей, а расходы 147,1 миллиарда. Дефицит сохранится на отметке в 2,5 миллиарда.

Следует отметить, что доходы бюджета Саратовской области в этом году увеличились на 12,6 миллиарда: восемь миллиардов поступили за счёт налогов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.