В Саратове снесут еще пять аварийных домов

В Волжском районе Саратова снесут еще пять аварийных домов. Вчера, 20 декабря, соответствующее распоряжение подписал Михаил Исаев.

Всего были признаны аварийными еще шесть домов по адресам: Комсомольская, 23 литера А и Б, 53Б и Гоголя, 25 литера А, В и Г. Все они построены до революции. Собственники квартир должны освободить помещения в течение трех месяцев.

Пять из пересиленных должны снести и лишь один восстановить. Речь идет о доме по адресу Гоголя, 25А. До 1 декабря 2023 года его планируется вернуть в нормальное состояние.

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