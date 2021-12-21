Новые территории Саратова получат специальный статус. Об этом было объявлено сегодня, 21 декабря, на заседании комитета Саратовской облдумы по госстроительству и местному самоуправлению.

На мероприятии сообщили, что присоединенные к Саратову территории получат статус административного района. Специальную административно-территориальную единицу обсудят депутаты Саратовской областной думы. Бывший Саратовский район будет закреплен в новом статусе.

Напомним, ранее к Саратову присоединили восемь новых территорий.

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