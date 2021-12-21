Изменились маршруты в Саратове
В Саратове изменились маршруты трех автобусов, соответствующий документ подписал мэр Михаил Исаев.
Маршрут №90 теперь ходит только до Ленты, а не до «Леруа Мерлен». Взамен до мебельного гипермаркета продлили автобуса 2Д. Маршрутка №42 теперь пойдет до Славянской площади, хотя ранее следовала до Музейной.
Кроме того, было объявлено о появлении новой маршрутки № 78. Она будет ходить от 3-й дачной до Елшанки.
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