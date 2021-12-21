Сегодня, 21 декабря, в Саратове без горячей воды и отопления остались две школы и четыре дома, об этом сообщает региональный филиал ПАО «Т Плюс».

Идет замена труб по улицам Мира, Новоузенской, улице Степана Разина и проспекту Энтузиастов. Из-за ее без отопления и горячей воды остаются многоэтажки по адресам: улица Мира, 23А, улица Мира, 25А, улица Новоузенская, 180А, проспект Энтузиастов, 30, а также Школа №82 по адресу ул. Новоузенская, 176 и Школа №1 на Степана Разина, 32.

Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к 17:00.

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