На бывшего директора ЗАО «ПП ЖБК-3» Константина Колесниченко заведено уголовное дело

ЖК Победа

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в отношении бывшего генерального директора ЗАО «ПП ЖБК-3» возбуждено уголовное о преднамеренном банкротстве. Речь идет о ситуации с ЖК «Победа».

С декабря 2017 года по апрель 2020 года генеральный директор Константин Колесниченко, имея непогашенную задолженность организации перед дольщиками и по иным обязательствам, «совершил действия, заведомо влекущие неспособность ЗАО «ПП ЖБК-3» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам».

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР, в частности, им были заключены с аффилированными юридическими и физическими лицами фиктивные сделки купли-продажи 22 объектов недвижимого имущества организации, на общую сумму 45 999 266 рублей, без их фактической оплаты, что повлекло банкротство ЗАО «ПП ЖБК-3».

По данным следствия, ЗАО «ПП ЖБК-3», ООО «СК-ЖБК-3», ООО «Ксиан» являлись застройщиками, заказчиками и инвесторами работ по строительству многоквартирных домов № 1 (720 квартир) и № 5 (367 квартир), на Усть-Курдюмском тракте в Волжском районе.

В соответствии с договорами долевого участия в строительстве привлечены средства дольщиков на 813 887 543 рублей. Срок сдачи и ввода в эксплуатацию жилого дома № 1 - до 30 сентября 2019 года, дома № 5 - до 30 сентября 2020 года. До настоящего времени указанные дома в эксплуатацию не введены.

Решением Арбитражного суда ЗАО «ПП ЖБК-3» признано несостоятельным (банкротом).

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, уточнили в СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, ранее уже было заведено уголовное дело превышении полномочий сотрудниками администрации Саратова в связи с застройщиками ЖК "Победа".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Не благодаря, а вопреки: Кто и зачем затягивал решение проблем дольщиков ЖК «Победа» (подробнее)

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.