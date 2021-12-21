В Саратове запретили проезд грузовиков на территорию города. Запрет будет действовать до 15 марта.

Заезжать в город запрещено грузовому автотранспорту, везущему более 10 тонн. Ограничение действует с 6:00 до 22:00.

Ограничение не распространяется на:

- международные перевозки,

- перевозки продуктов питания, почты и животных,

- автомобилей МЧС и Министерства обороны РФ.

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