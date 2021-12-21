В трех районах Саратова отключили воду до вечера

Ремонт труб в Саратове

Сегодня, 21 декабря, в трех районах Саратова отключили воду, об этом сообщает ООО «КВС».

В Ленинском районе ведутся работы по Московскому шоссе, 7а. До 20:00 прекращена подача холодной воды для следующих абонентов: Московское шоссе, 7, 7а, 11, 11а; Моторная,4; Керамическая.

В поселке Юбилейный без воды остался микрорайон ЦДК. До 20:00 там будут идти работы на собственных коммуникациях.

Кроме того идет ремонт труб на перекрестке Соколовая/Радищева. Без воды остались Соколовая (нечетная сторона от Рогожина до Вольской), Соборная, Некрасова, Комсомольская, Октябрьская, Мясницкая (четная сторона от Большой Горной до Соколовой), Большая Горная (от Мясницкой до Вознесенской), улицы Радищева, Вознесенская (в границах улиц Соколовой и Вознесенской).

Напомним, ранее мы сообщали об отключении воды в Заводском районе.

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