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Общество21 декабря 2021 6:52

На двух улицах Заводского района отключили воду

Наталия Калинина
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Сегодня, 21 декабря, на двух улицах Заводского района Саратова отключили воду, об этом сообщает ООО «КВС».

Аврия произошла по адресу Киевская,1. На время ремонта без воды остались абоненты по адресам Орджоникидзе, 2-12, а также Киевская.

Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к 18:00.

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