На двух улицах Заводского района отключили воду

Сегодня, 21 декабря, на двух улицах Заводского района Саратова отключили воду, об этом сообщает ООО «КВС».

Аврия произошла по адресу Киевская,1. На время ремонта без воды остались абоненты по адресам Орджоникидзе, 2-12, а также Киевская.

Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к 18:00.

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