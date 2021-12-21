Саратовский комитет по туризму приглашает поохотиться на лося

В Саратове разрешена охота на лося

Комитет по туризму приглашает жителей и гостей Саратовской области на охоту на лося. Всего в регионе действуют более 800 туристических объектов.

В Саратовской области открыты 160 охотничьих угодий. Зимой можно легально охотиться на лося, кабана, бобра, зайца и лисицу. Предлагается также рыбалка на плотву, леща, щуку, судака, берша, налима, окуня, густеру, сорогу.

В Саратове, Хвалынск, Вольске и Балаково модно покататься на лыжах. Зимой будут работать 51 турбаза и 20 санаториев, способных разместить четыре тысячи постояльцев.

С детьми можно посетить Саратовский лимонарий, питомник хаски и конные клубы.

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