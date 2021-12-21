В Саратове адвоката из Волгограда подозревают в особо крупном мошенничестве

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в Саратове против члена Адвокатской палаты Волгоградской области.

Женщина-адвокат сообщила своим доверителям, супругам, которых представляла по уголовному делу, заведенному полицией, что может решить вопросы о прекращении дела и заменить заключение под стражу на более мягкую меру пресечения. Более того, по данныс регионального СУ СКР, адвокат пообещала за определенную сумму обеспечить увольнение сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих предварительное расследование и оперативно-розыскные мероприятия по их делу. За такой широкий спект услуг адвокат в период с мая 2019 года до декабря 2021 года получила от супругов 3,75 млн рублей.

Кроме этого, 20 декабря 2021 года, адвокат получила от супруги заключенного под стражу своего подзащитного, еще 10 млн рублей, которые, по ее словам, предназначались для передачи правоохранителям и судьям.

После этого клиенты адвоката догадались, что их обманывают, и обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Адвоката хадержали сотрудники УФСБ, сейчас решается вопрос о взятии задержанной под стражу.

Уголовное дело против спецсубъекта возбудил руководитель регионального СУ СКР Анатолий Говорунов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.