В Саратове ГАЗель столкнулась с двумя иномарками

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 20 декабря, в Ленинском районе Саратова ГАЗель столкнулась с двумя иномарками, об этом сообщает региональная автоинспекция.

Авария произошла в 17:35 около дома № 66 на Аткарской. Управляемая 63-летним мужчиной ГАЗель следовала по маршруту № 60 и столкнулась с автомобилем Кia Rio под управлением 37-летнего водителя, и Hyundai IX35, за рулем которого сидел 63-летний водитель.

В результате аварии пострадал водитель общественного транспорта, он доставлен в больницу.

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