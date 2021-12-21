В Саратове ГАЗель столкнулась с двумя иномарками

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области
Вчера, 20 декабря, в Ленинском районе Саратова ГАЗель столкнулась с двумя иномарками, об этом сообщает региональная автоинспекция.
Авария произошла в 17:35 около дома № 66 на Аткарской. Управляемая 63-летним мужчиной ГАЗель следовала по маршруту № 60 и столкнулась с автомобилем Кia Rio под управлением 37-летнего водителя, и Hyundai IX35, за рулем которого сидел 63-летний водитель.
В результате аварии пострадал водитель общественного транспорта, он доставлен в больницу.
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