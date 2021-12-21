В Саратовской области коронавирус выявили за сутки у 342 человек

В Саратовской области за минувшие сутки, к утру 21 декабря, выявили 342 новых случая коронавируса.

Наибольший прирост заболевших традиционно зафиксирован в Саратове — 148, в Энгельсском районе — 70, в Балаковском — 33, в Балашовском — 21, в Вольском — 14.

У новых пациентов в 82 случаях пневмония, с признаками ОРВИ — 259.

Среди заболевших 20 детей в возрасте до 20 лет - их число сокращается, но по-прежнему много людей в возрасте старше 60 лет, за сутки коронавирус выявили у 111 пациентов этого возраста.

В госпиталях на стационарном лечении сейчас находятся 1 543 человека, на амбулаторном — 7 974.

Общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии составляет в Саратовской области 129 920 человека, из них выздоровели 115 477 человек, за сутки — 569.

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