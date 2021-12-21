Инфляция в Саратовской области выше, чем в ПФО и России в целом

В Саратовской области продукты подорожали на 14%, а овощи - на 25,5% Фото: Екатерина Семенова

Годовая инфляция в Саратовской области в ноябре 2021 года по сравнению с октябрем ускорилась на 0,21 п.п., до 8,83%. Она выше, чем в Приволжском федеральном округе и в России в целом (8,67% и 8,40% соответственно).

По данным аналитиков отделения по Саратовской области Волго-Вятского ГУ Банка России на росте инфляции сказались увеличение производственных издержек и расширение спроса, опережающее наращивание предложения.

Годовой прирост цен на продовольственные товары в ноябре по сравнению с октябрем не изменился и составил 13,14%. Выросли затраты производителей свинины, говядины, мясных полуфабрикатов и колбасных изделий. Рост затрат на корма, ветпрепараты и упаковку также повлиял на подорожание молока, сметаны, творога, сыра, сливочного масла и кисломолочных продуктов. Рост цен на транспортировку и упаковку повысил цену гречневой крупы.

Снижение урожая привело к годовому удорожанию капусты. По мнению аналитиков, годом ранее капуста дешевела из-за высокого урожая поздних сортов.

Несколько задержался рост цен на помидоры и огурцы, уменьшилось годовое удорожание сахара и подсолнечного масла. В этом году объем урожая превышает прошлогодний, плюс сказывается эффект высокой базы.

Затянувшаяся уборка позволило замедлить прироста цен на картошку.

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Ускорился в ноябре прирост цен на услуги, непродовольственные товары подорожали в таком же темпе, что и в ноябре.

Годовая инфляция в Приволжском федеральном округе в ноябре 2021 года составила 8,67%, это выше, чем в целом по России.

- Заметный вклад в прирост общего индекса цен внесло удорожание услуг зарубежного туризма в новогодний сезон. Рост цен на товары повседневного спроса влияет на инфляционные ожидания населения. Возросли риски продолжительного отклонения инфляции вверх от цели. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%, - сообщили «КП-Саратов» в отделении по Саратовской области Волго-Вятского ГУ Банка России.

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