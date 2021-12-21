В Саратове отец пять лет насиловал собственную несовершеннолетнюю дочь

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В Саратове 52 -летнего мужчину признали виновным в сожительстве с собственной дочерью. Житель Заводского района в течение пяти лет вступал в интимную связь со своей дочерью, 2007 года рождения, а также совершал в отношении нее иные действия сексуального характера.

Началось все это, когда девочке едва исполнилось 15 лет. Первоначально девочка никому об этом не сообщала, но в феврале 2020 года, когда отец ее снова изнасиловал, она рассказала обо всем маме. Женщина обратилась с заявлением в территориальный отдел СК.

Следователи СУ СКР по Заводскому району города Саратов собрали доказательства виновности мужчины, им удалось установить психологический контакт с девочкой.

Приговором суда отцу назначено 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года и штрафом в размере 30 000 рублей.

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