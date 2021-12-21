Саратовская область получила миллиард на ремонт 19 школ

Саратовская область получит почти миллиард на капитальный ремонт школ. Об этом сегодня, 21 декабря, пишут в своем Telegram-канале сторонники спикера Государственной думы Вячеслава Володина.

После одобрения Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований региону было решено выделить 990 миллионов рублей.

Деньги пойдут на ремонт школ Саратова и области. Так, в облцентре приведут в порядок третью гимназию, а также школы №№2, 5, 18 и 84. В регионе таких учебных заведений уже 14.

Фото из тг-канала сторонников Вячеслава Володина

Фото из тг-канала сторонников Вячеслава Володина

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