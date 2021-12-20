«Автодор» обыграл в Санкт-Петербурге «Зенит» и возглавил Лигу ВТБ

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Саратовский баскетбольный «Автодор» обыграл в Санкт-Петербурге местный «Зенит» и снова возглавил турнирную таблицу Лиги ВТБ.

Счет игры 74:83 в пользу гостей.

Несмотря на равенство побед - 8 из 9 матчей «Автодор» оставляет казанский «УНИКС» на втором месте.

Следующий матч у саратовского клуба теперь 4 января и снова с принципиальным соперником - московским "ЦСКА", который сейчас на 4 месте в турнире.

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