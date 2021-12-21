Главного инженера аткарского «Облводоресурса» будут судить за гибель рабочего

Рабочего засыпало землей в котловане
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Аткарске Саратовской области расследуется уголовное дело о гибели рабочего местного филиала ГУП СО «Облводоресурс».
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, обвинение в нарушении правил безопасности, что привело к трагедии, предъявлено главному инженеру предприятия.
По версии следствия, днем 4 октября бригада рабочих выехала на место аварии на магистральном водоводе — к дому №1 по улице Московская. Руководил процессом и контролировал соблюдение техники безопасности главный инженер.
На месте предполагаемой протечки экскаватором была вырыта траншея глубиной 2,4 метра. После этого главный инженер отравил 58-летнего электрогазосварщика на дно, чтобы подготовить трубу к восстановительным работам. Однако стенки котлована не были надлежаще укреплены и обвалились, засыпав мужчину.
Причиной смерти рабочего стали переломы, тупая травма таза и тяжелый шок.
Свою вину главный инженер признал, дело передано в суд.
Уголовное дело передано в суд
Фото: СУ СКР по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.