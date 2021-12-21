Главного инженера аткарского «Облводоресурса» будут судить за гибель рабочего

Рабочего засыпало землей в котловане Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Аткарске Саратовской области расследуется уголовное дело о гибели рабочего местного филиала ГУП СО «Облводоресурс».

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, обвинение в нарушении правил безопасности, что привело к трагедии, предъявлено главному инженеру предприятия.

По версии следствия, днем 4 октября бригада рабочих выехала на место аварии на магистральном водоводе — к дому №1 по улице Московская. Руководил процессом и контролировал соблюдение техники безопасности главный инженер.

На месте предполагаемой протечки экскаватором была вырыта траншея глубиной 2,4 метра. После этого главный инженер отравил 58-летнего электрогазосварщика на дно, чтобы подготовить трубу к восстановительным работам. Однако стенки котлована не были надлежаще укреплены и обвалились, засыпав мужчину.

Причиной смерти рабочего стали переломы, тупая травма таза и тяжелый шок.

Свою вину главный инженер признал, дело передано в суд.

Уголовное дело передано в суд Фото: СУ СКР по Саратовской области

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