Мужчина умер в автомобиле в гараже на Томской

Тело мужчины нашли в гараже Фото: СУ СКР по Саратовской области

В гараже у дома №1 по улице Томская в Заводском районе Саратова 20 декабря был найден труп 44-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело находилось на водительском сиденье автомобиля.

Начата доследственная проверка. Установлено, что двигатель не работал, топливо в бензобаке кончилось, а ключ зажигания находился в замке. Предполагается, что мужчина мог отравиться выхлопными газами.

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