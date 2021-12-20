В Октябрьском районе Саратова встали трамваи девятого маршрута

Сегодня, 20 декабря, в Октябрьском районе Саратова прервалось движение одного из трамвайных маршрутов. Об этом предупредили в посвященном городскому электротранспорту сообществе в соцсети.

В 18 часов у остановки «Газавтоматика» встали «девятки». Трамваи не идут в сторону 1-го Просяного проезда.

Причиной остановки стала неисправность вагона, уточнили в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова».

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