В пресс-центре «КП-Саратов» расскажут об итогах работы «МолодежкаОНФ»

Завтра, 21 декабря, в 11:00 в пресс-центре «КП-Саратов» состоится встреча, темой которой станут «Итоги деятельности команды «МолодежкаОНФ» за 2021 год и предстоящие проекты в новом году».

В мероприятии примут участие не только координатор движения Юлия Титова и участники Ален Алиев и Дмитрий Сайдалимов, но и первый заместитель министра внутренней поли-тики и общественных отношений Саратовской области Денис Попонов, а также Заместитель министра - начальник управления по молодежной политике министерства молодежной по-литики и спорта Саратовской области Ангелина Беловицкая. Возможно участие министра внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Натальи Трошиной.

Спикеры подведут итоги года, расскажут о работе с ЧС и обращениями на «Прямую линию» Президента РФ Владимира Путина. Также обсудят совместную с ведомствами работу и поделятся планами на будущее.

Пресс-конференция пройдет по адресу: г. Саратов, ул. Вишневая, 10 (здание с вывеской «Типография №1»). Предусмотрена прямая трансляция по ссылке. Уважаемые журналисты, свои вопросы вы можете задать в чате трансляции.

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