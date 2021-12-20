В Саратове отстранили четверых работников правительства из-за отсутствия QR-кодов

Роман Бусаргин

В правительстве четверо работников отстранили от работы из-за того, что они не представили документов ни о вакцинации, ни о том, что переболели коронавирусом, ни медицинского отвода.

Поручение об отстранении дал председатель правительства Роман Бусаргин.

- Для проведения профилактических прививок и прохождения иммунизации государственным гражданским и муниципальным служащим, работникам органов власти и местного самоуправления предоставлялось время до 15 декабря.

Стоит отметить, что среди работников (госслужащие и технические должности) органов исполнительной власти абсолютное большинство сделали прививку - свыше 80%. Переболели - 11,5%, имеют медотвод - 4,5%, - сообщил в своем телеграм-канале Бусаргин.

В правительстве сообщили что еще несколько человек на больничном, в отпуске и пока документы не представили. Четверо отстраненных чиновниками не являются, это технические работники, пояснили в аппарате председателя правительства.

- При устранении обстоятельств, ставших причиной отстранения, они возвращаются к работе. Так установлено Трудовым кодексом. В любой момент они могут вернуться, если предоставят какой-либо из документов, - отметили в аппарате Бусаргина.

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