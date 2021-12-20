В Саратове у магазинов «О’КЕЙ» закончились долгосрочные договора аренды

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Гипермаркеты «О’КЕЙ» в Саратове прекращают работу в связи с истечением срока договоров долгосрочной аренды. Никаких подводных камней и политики тут нет, только экономика. Об этом «КП-Саратов» рассказала руководитель генеральный директор ООО «Спектр» (ТЦ Форум») Юлия Макаревич.

- Договоры были заключены на 10-летний срок, он подходит к концу. Продлять его не стали, - рассказала Макаревич. По ее словам, с нового года произойдет смена арендаторов в торговых центрах, площади в которых занимали гипермаркеты «О’КЕЙ».

Два магазина сети находятся сейчас в Саратове в торговых центрах «Форум» и «Happy Молл».

По словам специалистов, закрытие связано с процессами переформатирования внутри самой сети «О’КЕЙ». В связи с изменившимися предпочтениями покупателей магазины такой площади перестают быть экономически эффективными, эволюция рынка направляет сети к созданию более компактных магазинов.

Ранее сеть закрывала магазины в ряде других регионов, к примеру, весной 2020 года - на Ставрополье.

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