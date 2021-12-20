Житель Шихан получил 16 лет за убийство мужчины и женщины

Фото: СУ СК по Саратовской области

Житель поселка Шиханы в Вольском районе Саратовской области получил 16 лет за убийство мужчины и женщины. Решение вынес суд присяжных, об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

Преступление было совершено 22 октября 2020 года в квартире дома на улице Молодежная. Тем вечером 38-летняя женщина, проживавшая вместе с 54-летним сожителем, пригласила женщину и двух мужчин выпить. В ходе застолья между 54-летним спутником хозяйки и одним из гостей возникла ссора. Хозяйка пыталась урезонить гостя, но ей это не удалось. Гость стал избивать оппонента, а затем и вступившуюся за него женщину. После он стал бить их тела ножом и душил 54-летнего пострадавшего проводом.

После этого убийца взял нож, ключи от входной двери и вместе с оставшимся гостями покинул место происшествия. Тела потерпевших 25 октября 2020 года обнаружили полицейские.

По решению коллегии присяжных злоумышленник получил 16 лет строгого режима.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.