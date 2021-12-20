Планы на ремонт в Саратове масштабные

Сегодня, 20 декабря, Вячеслав Володин спросил саратовцев о тротуарах на ремонт в 2022 году. На его Телеграм-канале любой желающий может высказаться за или против определенных территорий.

На выбор предлагаются 37 адресов в Кировском районе и 40 в Заводском.

Полный список адресом можно посмотреть в Инстаграм КП-Саратов.

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