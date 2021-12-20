В Саратове появился Телеграм-бот по работе общественного транспорта, об этом сегодня сообщили в группе ВКонтакте, посвященной городскому электротранспорту.

Саратовцы выбрали для бота имя Семён. Он будет принимать и анализировать сообщения от жителей. Семен также существует в качестве навыка Алисы. Он способен сообщать об актуальной ситуации с общественным транспортом в Саратове.

В Telegram его можно найти по тегу @get64_semyon_bot (https://vk.cc/c9fhYK), а для активации навыка Алисы ей нужно сказать: «Запусти навык «Электротранспорт Саратова»» или «Спроси у Семёна Ильича, ходит ли третий трамвай?»

В качестве навыка Алисы Семен отображается в Яндекс.Картах.

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