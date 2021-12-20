Дети из Балаковского района не смогли попасть в школу по нечищеной дороге

Дорога в Балаково
Дети из нескольких школ Балаковского района Саратовской области не смогли попасть в школу из-за нечищеной дороги. Сегодня, 20 декабря, глава районной администрации Сергей Грачев рассказал об этом на своей странице в Инстаграм.
Сейчас на проблемное место отправлена спецтехника. Ответственных лиц обязали составить объяснительные.
Глава района также отметил неудовлетворительную работу УК по очистке снега во дворах.
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