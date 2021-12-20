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Общество20 декабря 2021 10:44

В Саратове родились Девид, Розалия и Аниса

ЗАГС рассказал о редких именах недели
Наталия Калинина
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Новорожденные в Саратове

Новорожденные в Саратове

За прошедшую неделю в Саратове родились Девид, Розалия и Аниса и Потап. Региональное управление ЗАГСа рассказало о редких именах недели.

В управлении также отметили, что в Саратове и Балаково родились три двойни появилось на свет за неделю.

Всего за прошедшую неделю в отделах ЗАГС Саратова, Балаково и Энгельса были зарегистрированы 239 младенцев: 123 мальчика и 116 девочек.

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