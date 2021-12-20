Новорожденные в Саратове

За прошедшую неделю в Саратове родились Девид, Розалия и Аниса и Потап. Региональное управление ЗАГСа рассказало о редких именах недели.

В управлении также отметили, что в Саратове и Балаково родились три двойни появилось на свет за неделю.

Всего за прошедшую неделю в отделах ЗАГС Саратова, Балаково и Энгельса были зарегистрированы 239 младенцев: 123 мальчика и 116 девочек.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.