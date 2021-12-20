Новорожденные в Саратове
За прошедшую неделю в Саратове родились Девид, Розалия и Аниса и Потап. Региональное управление ЗАГСа рассказало о редких именах недели.
В управлении также отметили, что в Саратове и Балаково родились три двойни появилось на свет за неделю.
Всего за прошедшую неделю в отделах ЗАГС Саратова, Балаково и Энгельса были зарегистрированы 239 младенцев: 123 мальчика и 116 девочек.
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