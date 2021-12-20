Девушка в Саратове взяла займ в 700 тысяч и отдала их мошенникам

В полиции завели очередные уголовные дела в отношении неизвестных телефонных мошенников, которые за один только день обманули двух жительниц Саратова на более чем 1,5 млн рублей.

В Волжский отдел полиции обратилась 23-летняя девушка, которую обманул по телефону «сотрудник банка». Он сообщил, что от ее имени неизвестные оформили кредит, и для аннулирования прежнего займа необходимо срочно подать встречную аналогичную заявку. Под диктовку «финансового работника» девушка оформила кредит на 700 000 рублей и перевела на указанный счет. Только после этого она сообразила. Что стала жертвой обмана.

По той же классической схеме 45-летняя жительница Ленинского района. лишилась 825 000 рублей.

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