Житель Балаково без причин заколол прохожего

Фото: СУ СК по Саратовской области

Житель Балаково без причин бросился с ножом на прохожего и убил его. Дело нападавшего передано в суд, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области.

Инцидент произошел ночью 14 июня 2021 года возле дома № 19 по улице Шевченко. Около там стояла 2:00 компания из двух молодых людей и девушки. Мимо них прошел 32-летний жилец этого же дома. Из-за незначительного повода прохожий рассорился с молодежью. Не желая прощать обиду, он сходил домой за двумя ножами и вернулся на «разборки». На встречу ему попались двое других мужчин, которые попытались успокоить агрессора, однако тот разозлился еще больше. 37-летний прохожий получил удар ножом в грудь и умер.

Видевший нападение парень из первой компании бросился на помощь потерпевшим и пытался остановить злоумышленника.

Дома у 32-летнего балаковца нашли самодельное оружие (поджиг). Сейчас он заключен под стражу, его уголовное дело направлено в суд.

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