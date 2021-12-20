Михаил Исаев призвал переловить бродячих собаки очистить крыши

Собакам приготовиться...

Сегодня,20 декабря, Михаил Исаев призвал переловить бродячих собаки в Саратове, а также очистить крыши. Об этом он заявил на очередном совещании.

Помимо указаний по снегу на крышах глава Саратова постановил усилить работу по отлову безнадзорных собак и доложить о результатах проверок по опасным колодцам. Напомним, недавно в колодец в Саратове провалился ребенок.

Также главам районных администраций было предписано контролировать соблюдение техники безопасности при сносе расселенных жилых домов. Напомним, на днях из-за нарушений норм подрядчиком, в центре Саратова завалило машину с водителем. Пострадавший попал с больницу со множественными травмами.

Глава Саратова раскритиковал коммунальщиков и рассказал о жалобах со стороны жителей Воробьевки, Агафоновки, Пролетарского и других территорий.

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