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Общество20 декабря 2021 9:38

В Саратове появится IKEA

Центр продаж откроют уже в начале следующего года
Наталия Калинина
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В Саратове появится IKEA, об этом сообщили в пресс-службе компании. Следует отметить, что речь идет не об огромном гипермаркете, а о создании центра выдачи заказов.

Создание центра IKEA в Саратовской области было поддержано Спикером ГД Вячеславом Володиным. Летом этого года он встречался с генеральным директором IKEA Россия Понтусом Эрнтеллом. По итогу встречи шведская компания увидела в регионе большой потенциал.

IKEA въедет в помещение в ТАУ Галерее, на втором этаже. За Саратов в свое время проголосовали жители региона. Центр продаж откроют в Саратове уже в начале следующего года.

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