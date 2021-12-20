Рабочие на ферме в Татищево пошли за водой к колодцу и нашли в нем погибшего коллегу

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Сотрудники одного из хозяйств на окраине поселка Татищево днем 19 декабря в своем колодце для воды выловили коллегу.

В колодце нашли тело 53-летнего подсобного рабочего. На место вызвали полицию и следственный комитет.

Как сообщили в региональном СУ СКР, повреждений на теле при внешнем осмотре следователь не обнаружил. Назначено судебно-медицинское исследование чтобы выяснить точную причину смерти рабочего.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.