От коронавируса в Саратовской области за сутки скончались восемь человек

В Саратовской области за минувшие сутки от коронавируса погибли восемь человек. Сегодня, 20 декабря, информацию обновили на сайте СтопКоронавирус.РФ.
Скончались шестеро женщин и двое мужчин в возрасте от 57 до 88 лет, - уточнили в региональном министерстве здравоохранения.
Так, с начала пандемии от COVID-19 умерли 4 926 саратовцев.
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