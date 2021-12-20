Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье20 декабря 2021 8:34

От коронавируса в Саратовской области за сутки скончались восемь человек

С начала пандемии погибли 4 926 саратовцев
Дарья Васенина
Дарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Саратовской области за минувшие сутки от коронавируса погибли восемь человек. Сегодня, 20 декабря, информацию обновили на сайте СтопКоронавирус.РФ.

Скончались шестеро женщин и двое мужчин в возрасте от 57 до 88 лет, - уточнили в региональном министерстве здравоохранения.

Так, с начала пандемии от COVID-19 умерли 4 926 саратовцев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.