Майнинг-ферма Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Саратове майнивший на работе полицейский отделался штрафом в 30 тысяч. Приговор по резонансному делу оказался на удивление мягким. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

Напомним, скандальная история произошла в начале октября этого года. На помещение, принадлежащее РЭО ГИБДД УМВД по Саратову, пришел подозрительно большой счет за электричество. Он и выдал майнера в погонах. Оказалось, что один из сотрудников инспекции подключил к казенной сети две установки для майнинга криптовалюты и организовал себе «подработку». Проработать ферма успела с февраля по июль 2021 года. Теперь предприимчивого полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий.

В результате действий злоумышленника, полиция переплатила за электричество 231 тысячу рублей. Ущерб виновный возместил. Позже он был уволен из органов.

Суд приговорил майнера в погонах к штрафу в размере 30 тысяч рублей, с лишением права занимать определенные госдолжности на два года, об этом сообщает СУ СК по Саратовской области. Сколько он успел заработать за время своей незаконной деятельности - неизвестно.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, этот сотрудник был уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

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