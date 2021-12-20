Сегодня, 20 декабря, в двух районах Саратова отключили воду, о чем сообщает ООО «КВС».

В Ленинском районе авария произошла по адресу Московское шоссе, 7. Из-за нее остались без воды абоненты улиц: Московское шоссе, 7, 7а, 11, 11а, Моторная, 4, Керамическая. Восстановить подачу воды планируется 18:00.

Кроме того, в Октябрьском районе по заявке собственника коммуникаций сегодня до окончания работ приостановлена подача холодной воды в дом №4б по ул. Советская.

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