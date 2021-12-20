В Саратове уже час стоят два трамвая

Сегодня, 20 декабря, в Саратове было прервано движение двух трамваев, об этом сообщает группа ВКонтакте, посвященная работе городского электротранспорта.

В 10:02 произошла остановка трамваев, следующих по маршрутам 9 и 10. Это произошло между остановками «По требованию» на улице Степана Разина и «Улица Вокзальная».

Трамваи уже час не идут в сторону 1-го Просяного проезда и Октябрьского поселка соответственно.

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