Фото с сайта компании
Из Саратова уходит торговая сеть «О’кей». Этот год должен стать для компании последним в регионе. Продуктовый магазин планирует не открываться с 1 января 2022 года. Об этом сообщает руководство ТЦ «Happy Молл», в Саратове.
Напомним, ранее с саратовцами собирался распрощаться гипермаркет «Касторама», однако так и не закрылся.
По имеющейся информации, бывший персонал магазина сейчас вынужден искать работу.
На месте «О’кей» в следующем году должен открыться гипермаркет другой сети.
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