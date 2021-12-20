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Происшествия20 декабря 2021 6:29

Аэропорт «Гагарин» в Саратове эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе

Наталия Калинина
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Аэропорт "Гагарин"

Аэропорт "Гагарин"

Сегодня, 20 декабря, аэропорт «Гагарин» в Саратове эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе.

По имеющейся информации, из здания вывели людей. Напомним, ране подобные сообщения о «заложенной бомбе» в новом аэропорту появлялись 30 ноября и 1 декабря. Тогда правоохранители оперативно задержали подозреваемого.

Ранее в Саратове наблюдалось некоторое затишье по вопросу телефонного терроризма.

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