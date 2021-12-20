В Саратовской области обнаружено 345 случаев коронавируса за сутки

Сегодня, 20 декабря, в Саратовской области зарегистрировано 345 новых случаев коронавируса, об этом сообщает оперштаб. Всего COVID-19 заразились 129 233 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 115 108 человек, за сутки — 572. В стационаре остаются 1 567 человек, на амбулаторном лечении — 8 194 саратовцев.

В Саратове прибавилось 163 зараженных, в Энгельсском районе — 50, в Балаковском есть еще 36 зараженных, в Балашовском — 32, в Ртищевском прибавилось десять случаев.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 21;

- 7-14 лет – 22;

- 15-19 лет – 20;

- 20-29 лет – 34;

- 30-39 лет – 59;

- 40-49 лет – 54;

- 50-59 лет – 29;

- старше 60 – 106.

С пневмонией поступили 77 человек, с признаками простуды есть 266 новых случаев, а двое пациентов переносят заражение без симптомов.

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