Мошенник из ГИБДД в Вольске предлагал любительнице пьяной езды решить ее проблемы за 600 тысяч рублей

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Суд в Вольске Саратовской области приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафу в размере 50 000 рублей стажера местного отделения ГИБДД за попытку обмануть нарушительницу ПДД.

Местной жительнице в сентябре 2021 года грозило уголовное дело за повторную езду в пьяном виде. Стажер пообещал, что поможет ей отделаться штрафом. За свои услуги он запросил не много не мало – 600 тысяч рублей.

Как пояснили в региональном СУ СКР, в ходе следствия выяснилось, что женщина согласилась на такие условия.

Но потом, то ли осознав размер суммы, то ли, как считают в СКР, противоправный характер предложения, обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Когда 29 сентября года стажер через посредника пытался получить 600 000 рублей, его задержали сотрудники УФСБ по Саратовской области вместе с представителями отдела собственнй безопасности.

На приговор повлияло также то, что в предварительном следствии и в суде мужчина признал вину и раскаялся.

В ГУ МВД России по Саратовской области уточнили, что с 1 октября со стажером был расторгнут контракт.

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