ДТП из четырех легковушек и автобуса произошло на проспекте Строителей в Саратове

ДТП на проспекте Строителей

В минувшее воскресенье, 19 декабря пять автомобилей попали в ДТП на проспекте Строителей в Ленинском районе Саратова.

По данным ГИБДД, в 20.05 спровоцировал массовую аварию 21 -летний водитель китайского Vortex Estina, который не соблюдал дистанцию и врезался в ехавший впереди SsangYong. Тот в свою очередь ударил автобус Mercedes-Benz маршрута 18Д. Автомобиль виновника аварии выехал на стречку, где ударил еще два автомобиля - Hyundai Solaris и Ford Mondeo.

Кроме разбитых машин пострадал один человек – 44-летний пассажир Hyundai Solaris. Его госпитализировали.

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