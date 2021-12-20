Тело неизвестного мужчины найдено жильцами в подъезде дома на Топольчанской

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ленинском районе Саратова в ночь с 18 на 19 декабря был найден труп неизвестного мужчины.

Его нашел на лестничной площадке девятого этажа в своем подъезде житель многоэтажки на улице Топольчанская. Вызванные на место ЧП медики скорой помощи констатировали смерть неизвестного.

Следователем СК провел осмотр тела, никаких повреждений, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере смерти не выявлено. В региональном СУ СКР уточнили, что на вид погибшему около 35-40 лет, его личность устанавливается.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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