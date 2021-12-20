В Вольске произошла стрельба возле школы, есть раненый

Стрелявший в людей в Вольске задержан Фото: СУ СКР по Саратовской области

Около полуночи 17 декабря в Вольске Саратовской области произошла стрельба, ранен 33-летний мужчина.

Стрелявшего из обреза 27-летнего местного жителя задержали, ему уже предъявлено обвинение в покушении на убийство двух человек.

ЧП случилось в 23.45 17 декабря у доме №112 по улице Ленина в Вольске, недалеко от школы №19.

Стрельбу 27-летний ранее судимый местный житель вел из обреза гладкоствольного ружья. Таким образом он собирался разрешить конфликт с двумя земляками. В 33-летнего мужчину он успел выстрелить, второму, 29-летнему местному жителю собирался послать заряд дроби в живот, но в это время его свалил первый, уже раненный им мужчина. Такую картину произошедшего нарисовали в региональном СУ СКР.

С множественными огнестрельными дробовыми ранениями груди и правого плеча 33-летний пострадавший госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

С задержанным стрелком проводят следственные действия, решается вопрос о взятии его под стражу.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек.

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