В Саратовской области начинается сильное похолодание

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 20 декабря.

В области облачно с прояснениями. Снег, мокрый снег, метель. Ветер веет с юго-запада со скоростью от 6 до 11 метров в секунду, порывы – 15-20 м /с. Термометры в течение дня покажут от 3 градусов холода до 2 – тепла. Местами туман, видимость до 500-1000 метров.

Ночью ветер скорректирует направление на северо-западное и поутихнет до 5-10 метров в секунду. Температура будет изменяться в диапазоне от 4 до 9 градусов холода.

В Саратове сейчас ноль, к 10 утра будет на градус теплее, а днём снова ноль. Ночью обещают -4°С. Ветер юго-западный – от 3 до 6 метров в секунду, порывы – до 11 м/с. Пасмурно, небольшой снег с дождём.

На неделе в облцентре обещают похолодание до -20°С.

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