Следственный комитет заинтересовался прорывами канализации в домах Энгельса

Сообщения в соцсетях и СМИ о тонущих в нечистотах многоэтажках Энгельса привлекли внимание регионального Следственного комитета. Организована доследственная проверка, по результатам которой обещают принять соответствующее процессуальное решение.

Речь идет о доме № 1 на проспекте Строителей в Энгельсе, где в подвале прорвало канализационные трубы, он затоплен нечистотами, а управляющая компания «Мул-Авто» никаких мер не предпринимает. Такая же ситуация в домах № 19 по проспекту Строителей и № 8 по улице Молодежная, а также № 13 по улице Ломоносова. Из-за затопленных подвалов фундамент домов разрушается.

Напомним, ранее СК начал проверку по затопленному подвалу в доме № 4 в 1 Микрорайоне Урицког

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