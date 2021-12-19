Реставрация усадьбы Нарышкиных в Падах продолжится в соответствии со всеми нормами

Усадьба в Падах во время реконструкции

На одном из заданий усадьбы Нарышкиных в Падах Балашовского района, которое является объектом охраны культурного наследия, были проведены работы, которые не предусматривались изначально. Сейчас ведется подготовка предписания об устранении нарушения, а также составление административного протокола, который в дальнейшем будет направлен в суд для рассмотрения. Об этом заявил начальник областного управления по охране объектов культурного наследия Владимир Мухин.

Сигнал о нарушениях в реставрации поступил от представителей архитектурной обзественности, в частности, региональное отделение «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры».

- Да, действительно, был установлен факт, что на объекте были проведены работы, не предусмотренные проектно-сметной документацией. В частности, была разобрана часть деревянной конструкции.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий подрядчик пояснил, что эта конструкция находилась в состоянии, не подлежащем восстановлению, и представляла опасность. Тем не менее, работы не были предусмотрены проектной документацией, - сообщил Мухин.

Он также отметил, что рекомендовано внести корректировки в проектно-сметную документацию для возможности дальнейшей реставрации объекта в соответствии со всеми нормами законодательства. Предложение было поддержано заказчиками реставрации - Министерством культуры РФ.

- Подчеркну, что контракт с министерством культуры двухгодичный. Кроме того, работы приостановлены не будут. Потому подрядчик продолжит восстановление другой части данного объекта, в соответствии с утвержденной ранее документацией, - заявил Владимир Мухин.

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