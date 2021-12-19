В доме на Разина в Саратове нет тепла четыре дня из-за аварии

В многоэтажке на Разина, 52/Московская,159 нет отопления несколько дней, потому что текущие трубы отопления замурованны в пол под первым этажом, который занимают магазины.

Такое объяснение "КП-Саоратов" дали в Кировской районной администрации Саратова, после того как судьбой замерзающих жителей дома заинтересовались в региональном Следственном комитете.

Всему причиной течь, которую до сих пор не устранили, потому что не могли ее найти.

- Доступ к коммуникациям затруднен из-за того что здание не имеет подвального помещения, трубы расположены под полом помещений и в большинстве случаев замурованы. В настоящее время методом исключения определен участок на котором повреждение лежака, владельцем нежилого помещения 18 декабря в 8.00 часов предоставлен доступ к коммуникациям, аварийной бригадой проводятся работы по вскрытию полов, в дальнейшем будут проведены работы по замене поврежденного участка, - сообщили редакции в администрации района.

Чиновники также уточнили, что люди до сих пор не замерзли совсем, потому что в ночное время котельная, расположенная в жилом доме, запускалась для поддержания режима с постоянной подпиткой, однако из-за сильной течи работать она могла не продолжительное время и останавливалась.

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